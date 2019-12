Mehr zum Thema

Programmatic Advertising ist weiter im Kommen, so viel steht fest. Einer jüngsten Auswertung der Mediaagentur Zenith zufolge wird im kommenden Jahr weltweit Inventar im Wert von 106 Milliarden US-Dollar automatisiert eingekauft, so viel wie noch nie. 69 Prozent der digitalen Werbeflächen werden dann programmatisch gehandelt. In Deutschland sind wir laut Zenith schon jetzt bei 63 Prozent.Die Unternehmen glauben also offensichtlich daran, dass sie von Programmatic Advertising profitieren. Ob das so stimmt, sei dahingestellt – zumal es stark von der jeweiligen Zielsetzung abhängt. Klar ist aber auch: Der ganz große Heilsbringer, als der es zu Beginn gesehen wurde, ist Programmatic Advertising bislang nicht. In einer Umfrage des britischen World Advertising Research Center unter fast 800 Marketingverantwortlichen weltweit sagte fast die Hälfte der Befragten, dass das Instrument seine Versprechen bislang nicht einlösen konnte.Mangelnde Transparenz, in unsicheren Umfeldern landende Anzeigen und zu wenig Kontrolle über die Kosten sind Punkte, die Unternehmen landauf, landab in Bezug auf Programmatic nennen. Um diesen Problemen zu begegnen, hat der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) vor zwei Jahren einen Code of Conduct zum Thema eingeführt

