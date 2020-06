© Rolanas Valionis / Pixabay Die deutschen Premium-Hersteller haben noch einen weiten Weg vor sich

Sensible Stille anstelle eines kreativen Marketingfeuerwerks – das hat in den vergangenen Wochen das Marketing der drei deutschen Premiumhersteller geprägt, auch wenn hier und da die ein oder andere Kampagne zu sehen war. Jetzt werden die Marken wieder stärker sichtbarer. Doch so einfach zurück zur Normalität geht es nicht. Die Hersteller agieren behutsamer und wollen noch mehr als bisher den Kunden in den Mittelpunkt stellen.