Herr Missler, bei Amazon in Deutschland haben Sie ein Geschäft verantwortet, das inzwischen zu einem Milliarden-Business geworden ist. Warum haben Sie das für einen deutlich kleineren Player aufgegeben? Ich war sehr gerne bei Amazon und bin stolz auf das, was wir dort erreicht haben. Nach fast fünf Jahren war für mich aber ein Punkt erreicht, an dem ich mich gefragt habe, wie mein nächstes Kapitel aussehen könnte. Pinterest habe ich schon seit Langem verfolgt, das Unternehmen hat mich früh fasziniert. Als Pinterest dann entschieden hat, auch in Deutschland mit der Werbevermarktung zu starten und mich gefragt hat, ob ich diese Aufgabe übernehmen möchte, gab es für mich eigentlich keine attraktivere Mission: Menschen zu inspirieren, ein Leben zu erschaffen, das sie lieben. Bislang habe ich diese Entscheidung in keiner Weise bereut.



So sehr unterscheiden sich die beiden Jobs doch gar nicht, oder? Wenn Sie darauf anspielen, dass beides irgendwie mit Digitalmarketing zu tun hat, dann stimmt das. Aber grundsätzlich unterscheiden sich sowohl die Unternehmen als auch ihre Modelle sehr.



Wie denn?