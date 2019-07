Herr Pritchard, Sie wollen nicht weniger, als Werbung und Kreativität neu erfinden. War denn alles, was Procter & Gamble bislang in der Werbung gemacht hat, falsch? Wir wissen heute, dass wir es anders als früher machen müssen. Wenn man hört, dass sieben von zehn Konsumenten sagen, dass Werbung sie nervt, weil sie die Unterhaltung stört, und 40 Prozent der Frauen sagen, dass sie sich in der Werbung nicht zutreffend dargestellt finden, muss uns klar sein, dass es wirklich höchste Zeit ist, Kreativität und damit die Werbung zu verändern.



Was machen Sie denn anders?