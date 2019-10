Was für Targeting in der Außenwerbung spricht

© JC Decaux Targeting kommt immer stärker auch in der digitalen Außenwerbung an

Aus dem Online-Marketing ist Targeting Werbungtreibenden schon lange vertraut – in Out-of-Home beginnt es gerade erst, Fuß zu fassen. Für ein paar Big Spender wie Ebay, Rewe und Vodafone gehört die Spielart auch in der Außenwerbung bereits zum Repertoire, andere Unternehmen probieren sie dort erst einmal aus. Klar ist jedoch: Auch in Out-of-Home versprechen individuell ausgesteuerte Werbebotschaften mehr Effizienz und Relevanz - wenn sie im richtigen Maß ausgespielt werden.