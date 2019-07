Bei vielen Unternehmen ist Instagram längst als Werbekanal gesetzt, aber der große Boom kommt erst noch, ist Al-Dujali überzeugt. Sie sagt: "Es gibt bei Instagram eine ganze Reihe von Features, die noch relativ neu und bei weitem noch nicht ausgereizt sind. Wenn Sie mich fragen, wo ich das größte Potenzial sehe und was uns bei Otto aktuell am meisten beschäftigt, lautet meine Antwort: Instagram TV und Instagram Shopping." Und was ist mit TikTok, hat die Plattform wirklich das Potenzial, im Konzert der Großen mitzuspielen? Al-Dujaili: "Wenn es überhaupt etwas gibt, das jenseits des Facebook-Universums in Social Media relevant werden könnte, dann TikTok. Insofern ist TikTok gerade der große Hoffnungsträger in der Werbebranche."

"Social Media ist das Herzstück jeder Kampagne von Otto"

Sahra Al-Dujaili, bei Otto verantwortlich für Social Media

Facebook ist schon noch relevant, aber für Unternehmen ist es höchste Zeit, auf Instagram aktiv zu sein. Ich glaube, das haben die meisten inzwischen auch begriffen. Bei Instagram haben sie einfach eine deutlich bessere Skalierbarkeit.Das User-Verhalten auf Facebook hat sich verändert, es wird dort sehr viel weniger mit Brand-Inhalten interagiert als auf Instagram. Und Interaktion ist im Marketing nun mal ein sehr hohes Gut.