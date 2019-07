Neben Ortlieb-Fahrradtaschen bietet Amazon auch Angebote der Konkurrenz auf seinen Ergebnislisten an

von Marco Saal

Es war wie der sprichwörtliche Kampf zwischen David gegen Goliath - diesmal mit dem besseren Ende für David. Der Heilsbronner Outdoor-Ausrüster Ortlieb hat sich in einem Rechtsstreit gegen den Handelsriesen Amazon durchgesetzt. Wie der Bundesgerichtshof am heutigen Donnerstag verkündete, dürfen Unternehmen Amazon die Verwendung ihres Markennamens in Google-Anzeigen untersagen, wenn auf der verlinkten Amazon-Ergebnisliste auch Produkte von Wettbewerbern angezeigt werden. HORIZONT Online hat mit einem Markenrechtsexperten über die Auswirkungen des Urteils gesprochen.