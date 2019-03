© Orthomol Orthomol-Chef Nils Glagau

Wer Nils Glagau das erste Mal trifft, denkt nicht sofort an den Chef eines 100 Millionen Euro Umsatz schweren Unternehmens. Eher an einen Start-up-Gründer oder einen Manager aus der Unterhaltungsindustrie. Manch einen erinnert er mit seinem legeren Look, den offenen Haaren und dem Vollbart auch an einen Surf-Lehrer. Obwohl es die von ihm in zweiter Generation geführte Firma Orthomol bereits seit 1991 gibt, gehört der 43-Jährige eher zu den unbeschriebenen Blättern in der deutschen Managerzunft, vor allem in der Marketing- und Werbeszene.