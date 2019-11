Dabei handelt es sich um einen in dieser Hinsicht alten Bekannten: Dieaus Ingolstadt hat im laufenden Jahr rund 20 Prozent weniger für Werbung ausgegeben als im Vorjahreszeitraum. Man darf allerdings gespannt sein, wie die Entwicklung weiter geht: In den letzten Tagen des Oktobers hat das Unternehmen seine Mega-Kampagne "Deutschland will's wissen" gestartet - es ist die erste gemeinsame Kampagne von Media-Markt und Saturn.Ansonsten steht nochweiter auf der Bremse - mit -6,9 Prozent allerdings auch nicht mehr so massiv wie zuletzt. Das Minus bei(-0,1 Prozent ) und(-0,7 Prozent) fällt so gut wie nicht ins Gewicht. Zumal beide Unternehmen den Jahresendspurt traditionell für aufmerksamkeitsstarke klassische Kampagnen nutzen.Vielmehr fallen die teilweise großen Zuwächse bei einigen Firmen auf.