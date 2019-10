© Dr. Oetker Szene aus dem TV-Spot für Dr. Oetkers " Für Deine Genuss Werkstatt"

Der Brutto-Werbemarkt befindet sich gegenüber dem Vorjahr weiter im Aufwind. Mitverantwortlich dafür ist der werbestarke vergangene Monat. Von Anfang Januar bis Ende September haben die Unternehmen laut Nielsen hierzulande rund 22,2 Milliarden Euro brutto für Werbung ausgegeben. Das ist ein Plus von 1,4 Prozent. Beim Blick auf die größten Spender fällt in der Top 20 vor allem ein Name auf.