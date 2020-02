© Nescafé Wieder für Nescafé im Einsatz: Angelo

Sein Auftritt für Nescafé in den 90er Jahren ist bis heute unvergessen. Jetzt spricht Schauspieler Bruno Maccallini mit HORIZONT über seine Paraderolle des "Angelo" und sein Verhältnis zu Deutschland. Im Gespräch verrät er, wie sehr der Ausflug in die Werbung seine Karriere als Film- und Theaterschauspieler geprägt hat und warum eine Burg bei Nürnberg ihm bis heute ganz besonders in Erinnerung geblieben ist.