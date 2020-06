Nach Verkauf an Hellman & Friedman

Autoscout24 meldet sich im TV zurück

von Marco Saal

Bereits im März hat sichmit Unterstützung der Londoner Agentur DesignStudio einen neuen Markenauftritt verpasst. In der Kommunikation hat man davon bislang allerdings noch nicht viel mitbekommen. Das ändert sich jetzt. Der Automarktplatz, der im Frühjahr für 2,84 Milliarden Euro an Hellman & Friedman verkauft wurde, gibt Ende dieser Woche den Startschuss für die erste große Kampagne im neuen Look & Feel - und erhöht damit den Druck auf den Platzhirschen Mobile.de. HORIZONT Online zeigt den ersten Spot vorab.