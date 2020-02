Tarek Müller ist ein umtriebiger Unternehmer. Der Gründer des Modeversenders About You und HORIZONT Marketingmann des Jahres 2018 war bislang an der Entstehung von beinahe einem Dutzend Unternehmen beteiligt. Eines davon ist die T.D.G. Vertriebs GmbH & Co.KG. Über das Unternehmen wird der Vertrieb der Produkte von Stop the Water while using me organisiert. Als persönlich haftende Gesellschafterin ist dort die T.D.G. Vertriebs GmbH eingetragen. An diesem Unternehmen hielt die Familie von Gründer Stefan Kolle, der 2017 verstorben war, sämtliche Anteile.



Diese Anteile wurden nun ebenso wie Müllers Minderheitsanteil für einen nicht genannten Betrag von Beiersdorf übernommen.