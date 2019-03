Gillette Venus will zeigen, dass sich nicht nur Topmodels in ihrer Haut wohlfühlen können

Mitte Januar läutete Gillette mit der "The Best Men Can Be"-Kampagne. Die Folge waren nicht nur reichlich Schlagzeilen, sondern auch eine zum Teil verärgerte Kernzielgruppe, die sich von Gillette zu unrecht an den Pranger gestellt fühlte. Nach den Männern nimmt sich Gillette nun die Frauen vor. Zum Weltfrauentag verordnet der Konzern seiner Damenrasierermarke Gillette Venus eine komplett neue Werbestrategie, die ein wenig anerinnert.