Eines überrascht in jedem Fall bei der Studie "Trusted Brands 2020" von Reader's Digest Deutschland: Mit über 3600 Marken in 22 Kategorien betrachten die Deutschen deutlich mehr Marken als vertrauenswürdig als im vergangenen Jahr. Damals zogen sie rund 1000 Marken weniger in Betracht. Angesichts anderer Analysen, in denen weit über 70 Prozent der Marken weltweit für überflüssig erklärt worden sind, ist das bemerkenswert. Woran das liegt, klärt die Studie aber nicht.