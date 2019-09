© Ikea Die Work-Life-Sleep-Balance prägt auch den neuen Ikea-Katalog

Der Möbelhändler Ikea vollzieht den Aufbruch in die digitale Steuerung des Marketings. Das lässt sich auch an der jüngsten Präsentation des Ikea-Katalogs ablesen. Dieser rückt zunehmend zugunsten von inhaltlichen Themen in den Hintergrund.