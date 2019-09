Feeling Good

Deutsche Bahn - Poetry Slam: Nachhaltige Ernährung

The Trend is Bahn’s Friend: Wenn es einen Konzern gibt, der in der aktuellen Klima-Debatte glaubwürdig Punkte machen kann, dann die Deutsche Bahn. Und das tut sie in ihrer neuen Imagekampagne "Feeling good" denn auch in extenso und spielt Themen wie Artenschutz, Lämschutz und CO2-freie Mobilität.Der Haken ist oder könnte sein: Die Qualitätsprobleme im Personenverkehr sind inzwischen so eklatant, dass sie die Berichterstattung über die Bahn prägen. Kann das ein Problem für die am Montag anlaufende Kampagne werden? Antje Neubauer, noch bis Ende des Monats PR- und Marketing-Chefin des Konzerns, hält diese Sorge für völlig unbegründet. Im Gespräch mit HORIZONT Online sagt sie: "Für mich gibt es diese Verkoppelung nicht. Nachhaltigkeit und Ökologie stecken in unserer DNA, hier sind wir ganz weit vorne. Das Qualitätsproblem ist erkannt, an jeder einzelnen Ursache wird intensiv gearbeitet. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass unsere Kunden und unsere Stakeholder diesen Unterschied erkennen."Die beiden Kernelemente der 360-Grad-Kampagne, die vom 9. September bis 6. Oktober läuft, sind ein klassischer TV-Spot sowie fünf längere Poetry Slams für die Online-Kommunikation.