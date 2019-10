Wie der Online-Brillenhändler den Mainstream erobern will

© Mister Spex Mister Spex will jetzt den Brilleneinkauf zu einem positiven Erlebnis machen

Der Claim "So kauft man Brillen heute" ist noch derselbe, aber ansonsten ist die Werbesprache des Online-Brillenhändlers Mister Spex kaum noch wiederzuerkennen. Hatten die Spots in der Vergangenheit oft die nüchterne Funktionalität einer Shopping-TV-Sendung, ist dieses Jahr die Mister-Spex-Werbewelt deutlich gefühlvoller geworden. In der von Dog Ear Films kreierten Kampagne wird deutlich weniger erklärt und dafür deutlich mehr genossen. Mit dem Auftritt zeigt das Unternehmen auch, wie digitale Marken den Mainstream erobern können.