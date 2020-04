© Porsche Oliver Hoffmann, Leiter Marketingkommunikation Porsche AG

Für die von "Petrol Heads" geliebte Marke Porsche ist der erste rein elektrische Sportwagen ein großer Schritt, der von langer Hand strategisch vorbereitet sein will. Oliver Hoffmann, Leiter Marketingkommunikation Porsche, beschreibt im HORIZONT-Interview die vier Phasen der Taycan-Kommunikation, den Wert der jungen Zielgruppe und die adäquaten Aktivitäten in Corona-Zeiten. Mit dem Taycan startet Porsche in diesen Wochen in die E-Mobility-Ära.