In Krisenzeiten laufen viele Akteure der Gesellschaft zur Hochform auf – so auch in dieser: Politiker arbeiten unermüdlich an Sicherheitskonzepten, Wissenschaftler tüfteln Tag und Nacht an medizinischen Wirkstoffen und die Medien geben ihr Bestes, die verunsicherte Bevölkerung zu informieren.



Und die Werbungtreibenden? Hängen mehr oder weniger in der Luft. Nicht nur, dass mühsam ausgearbeitete Kommunikationspläne vom einen Tag auf den anderen Makulatur sind. Je nach Branche ist auch unsicher, ob man das Produkt, für das man werben möchte, aktuell überhaupt anbieten kann.