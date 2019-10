So entscheidet die Frage "Akademiker oder nicht" bei Berufen im Marketing und der IT über mehr als 10.000 Euro: Akademiker verdienen laut dem Stepstone Gehaltsreport 2019, für den 85.000 Gehaltsprofile von Fach- und Führungskräften ausgewertet wurden, über alle Berufe im Marketing hinweg durchschnittlich 60149 Euro brutto pro Jahr (IT: 67.649 Euro) – Nicht-Akademiker müssen sich mit 49.455 Euro zufriedengeben (IT: 55.606 Euro).