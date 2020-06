So will Krombacher sein Limobier zum Getränk des Sommers machen

© Krombacher 70 Prozent Limonade, 30 Prozent Bier - das soll das Erfolgsrezept des neuen Krombacher-Produkts sein

Seit Anfang Juni ist Krombachers Limobier im Handel. Jetzt ist die von Oliver Voss kreierte Markenkampagne dazu gestartet, die mit dem besonders geringen Alkoholgehalt wirbt. Markenverantwortlicher Lars Dammertz erklärt, warum diese Kampagnenlogik sich so gut in die Gesamtstrategie des als Bierhersteller groß gewordenen Krombacher-Konzerns passt. Das Limobier soll nicht nur Sommerlaune verbreiten, sondern auch jüngere Konsumenten an die Marke Krombacher heranführen.