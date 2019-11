© Colourbox BSS Brand Communication und Concept M legen eine psychologische Studie zum Thema Markenwirkung für eine Gesellschaft im Umbruch vor

Wir sind alle innerlich zerrissen und wollen nicht nur das Eine, sondern auch das Andere. Wir wollen besonders sein, unverkennbar, und doch nicht isoliert. So individuell wie möglich, aber so, dass es nicht wehtut. Das gibt es neben den ganzen Big-Data-Sachen, die das Marketing zunehmend dominieren, zum Glück dann doch auch noch: Studien darüber, wie Werbung im Kern funktioniert, was gleich bleibt und was sich ändert im Zeitalter der Digitalisierung. Das Wissen, dass es bei Konsum nicht nur um Warenangebote geht, sondern – und das genau ist die eigentliche Leistung und Legitimation von Marketing – auch darum, existenzielle Wünsche von Menschen kurzzuschließen mit Marken. Werbung ist keine Teildisziplin der IT, sondern der Psychologie.