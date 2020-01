© Tumisu auf Pixabay Junge Talente werden heftig umworben

Der "War for Talents" wird auch in diesem Jahr eine der größten Herausforderungen für Unternehmen, Agenturen und Medien sein. Doch wie überzeugt man junge Talente am besten von der eigenen Arbeitgebermarke? Und was tun Unternehmen, um die offenen Stellen zu besetzen? Antworten auf diese Fragen liefert Linkedin. In seinem Global Talent Trends Report stellt das Business-Netzwerk vier Trends vor, die die Arbeitswelt im Jahr 2020 weltweit prägen werden.