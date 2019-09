Neu-Isenburg hat als traditionsreiche Kleinstadt im unmittelbaren Dunstkreis der Bankenmetropole Frankfurt viele Vorzüge. Zu den digitalen Trendschmieden Deutschlands zu gehören, ist keiner davon. Das dürfte es in der örtlichen Deutschland-Zentrale von Pepsico um so spannender gemacht haben, als das Punica -Marketing-Team an seiner neuen Markenstrategie feilte. Denn spätestens seit der Überarbeitung des Produktdesigns im Mai ist klar, dass Punica den Teenager noch radikaler als bisher in den Mittelpunkt seiner Kommunikation stellen will.