Lego "Hidden Side" 2019

" Es entsteht eine neue Art des Marketings "

Florian Gmeiner hat als Senior Marketing Director bei Lego Deutschland eine ganz besondere Herausforderung: Während das Spielsystem der Kultmarke um immer neue digitale Anwendungen erweitert wird, kann er im begleitenden Marketing nicht alle Möglichkeiten der datengetriebenen Kommunikation nutzen. Umso kreativer muss Gmeiner bei der Suche nach alternativen Kommunikationsstrategien in der neuen digitalen Ära werden. Dabei beschäftigt er sich mit Zukunftsthemen wie Social Commerce, Brand Experience und Augmented Reality. Besonders in den gerade entstehenden deutschen Streaming-Plattformen sieht er Chancen für das Lego-Marketing.Im Moment schauen wir uns noch an, wie die Kinder und ihre Eltern dieses digitale Angebot annehmen. Grundsätzlich bin ich aber optimistisch. Lego Hidden Side bietet den Kindern erst einmal ein ganz traditionelles und absolut vollwertiges haptisches Lego-Set zum Bauen und Spielen. Die AR-Vernetzung erweitert das mit einer neuen Dimension des Spiels. Kinder nehmen den Unterschied zwischen digital und physisch schon lange nicht mehr wahr – das ist für sie beides einfach nur Spielen. Lego Hidden Side ist für sie keine neue Technologie, sondern einfach nur mehr Spielspaß.