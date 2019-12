© Cannes Lions DDB mit "The uncensored playlist" für Reporter ohne Grenzen

Sowohl DDB als auch Serviceplan haben Reporter ohne Grenzen in den vergangenen zwei Jahren auf kreative Weise im Kampf gegen die Zensur und für freie Meinungsäußerung unterstützt. Dabei hat vor allem die Initiative "The Uncensored Playlist" von DDB den Zeitgeist getroffen – und die NGO an die Spitze des Rankings der erfolgreichsten deutschen Marken 2019 katapultiert – vor vielen großen Unternehmen. Das sind die 30 erfolgreichste Auftraggeber des Landes.