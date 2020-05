Wie Heycar mit seiner Markenkampagne den Autohändlern Starthilfe geben will

© Heycar Die von Kolle Rebbe kreierte Markenkampagne 2020 setzt auf animierte Motive und Wortspiele mit G

Seit Anfang Mai wirbt die Gebrauchtwagen-Plattform Heycar mit einer neuen Kampagne gegen das Wort Gebrauchtwagen an. Damit gibt das Unternehmen aus dem VW-Konzern auch ein Aufbruchsignal für den wiedereröffneten Autohandel, der jetzt wieder die Käufer anlocken will. HORIZONT hat Heycars Chief Consumer and Marketing Officer Nicolas Köhn gefragt, wie sich der neue Markenauftritt durch Corona verändert hat und wie die Plattform versucht, dem stationären Handel beim Neustart zu helfen.