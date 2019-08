Herr Heufer-Umlauf, warum machen Sie Werbung für Porsche?

Heufer-Umlauf: Weil mir Porsche gut gefällt.



Was sind dafür die Gründe?

Heufer-Umlauf: Wenn man etwas mag, kann man oft nicht erklären, warum das eigentlich so ist. Ich weiß nur, dass ich mich schon als Kind für die Fahrzeuge begeistert habe. Ich hatte als kleiner Junge einen roten Spielzeug-Porsche, den ich mit einem Lackstift meines Vaters, der ein weißes Auto hatte, weiß angemalt habe. Leider habe ich das in seinem Auto gemacht. Es war eine Katastrophe. Das Spielzeugauto steht heute noch in der Kneipe, in die mein Vater gerne gegangen ist – quasi als Mahnmal, Lackstifte nicht einfach so herumliegen zu lassen.