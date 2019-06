© SRH Berlin Claudia Bünte ist Professorin für International Business Administration mit Schwerpunkt Marketing an der SRH Hochschule in Berlin

Dass Künstliche Intelligenz das Marketing von Grund auf verändern wird, gilt als ausgemacht. Dabei haben die wenigsten Marketer bereits Erfahrungen auf diesem Gebiet gemacht. Warum ist das so? Die Marketing-Expertin Claudia Bünte hat nun schon die zweite Studie zu dem Thema angefertigt. Ihre These: Es fehlt häufig an Geld – mindestens genauso oft aber auch an Mut.