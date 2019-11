Es sind gewaltige Zahlen, die Alibaba am Dienstagmorgen deutscher Zeit meldete: Am so genannten Singles’ Day hat der chinesische E-Commerce-Gigant insgesamt 38,4 Milliarden Dollar umgesetzt – ein Plus von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bereits in den ersten zwei Minuten des Shopping-Events hatten die Kunden Waren im Wert von einer Milliarde Dollar bestellt, ehe am späten Nachmittag der Vorjahresumsatz von rund 30 Milliarden US-Dollar geknackt wurde.



Auch in Deutschland hält der Singles’ Day zunehmend Einzug. Das sieht man etwa daran, dass die Suchanfragen bei Google nach dem Begriff "Singles Day" ab dem Nachmittag des 10. November deutlich angestiegen sind.