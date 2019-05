Mit diesem Nackedei steigt Get Your Guide in die TV-Werbung ein

© Getyourguide In seiner ersten TV-Kampagne lässt Get Your Guide nackte Tatsachen für die Urlaubserlebnisse sprechen

Wenn der Nachbar plötzlich splitterfasernackt seine Gartenarbeiten macht, nur um seine Bräunungsstreifen zu feiern, dann könnte das an seinem Urlaubsspaß liegen. In seiner Werbepremiere im Fernsehen setzt Get Your Guide auf solche skurrilen Geschichten, um massiv zu wachsen. Die von Jung von Matt/Spree kreierte Kampagne soll die deutschen Touristen nicht nur auf die deutsch-schweizerische Start-up-Hoffnung aufmerksam machen, sondern auch die Gewohnheiten bei der Reiseplanung ändern. Denn will Get Your Guide sich als neuestes Unicorn der Start-up-Branche behaupten, muss es seiner Zielgruppe den Wert von Freizeitaktivitäten vermitteln.