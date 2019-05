So funktionieren Facebook Stories als Werbeformat

© Facebook Jin Choi, Facebook

Datenskandale und Rekordgewinne – schizophrener könnte die Situation bei Facebook nicht sein. Doch der Social-Media-Marktführer will lieber über die neuen Werbeformate reden, mit denen die Werbekunden in Zukunft die Nutzer bei Facebook, Whatsapp und Instagram erreichen sollen. Jin Choi, Group Director DACH für FMCG, Retail, Entertainment & Media, erklärt im HORIZONT-Interview, warum die Alleinherrschaft des Feeds zu Ende geht und speziell das Story-Format in der Werbung unverzichtbar wird.