Raoul Rossmann

Es ist Rossmanns erste klassische Markenkampagne überhaupt und "eine Liebeserklärung an die Kunden", sagt Raoul Roßmann. Im Interview mit HORIZONT erklärt der Geschäftsführer Einkauf und Marketing, warum #Lieblingskunden eine so zentrale Rolle in der Zukunftsstrategie von Rossmann einnimmt. Dabei macht der Sohn von Unternehmensgründer Dirk Roßmann aber auch deutlich: Die Marke muss sich auch in Haltungsfragen wie einer nachhaltigen Produktstrategie und einem Einstehen für Freiheit, Toleranz und Vielfalt niederschlagen. Roßmann: "Natürlich haben wir eine unternehmerische Verantwortung – und diese beginnt nicht erst in unserer Logistik oder in unseren Filialen."