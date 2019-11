Edeka: Jochen Schweizer Inspirational Food – Kanu

"Einer der Kernwerte der Marke ist Inspiration"

Seit Ende Oktober arbeiten Edeka und Jochen Schweizer an der Etablierung der neuen Exklusiv-Marke "Inspirational Food". Unter den aktuell 15 Produkten des neuen Sortiments finden sich unter anderem Pink Basmati Rote Beete, vegane Riegel und ein Müsli- & Smoothie-Öl. Weitere Produkte sollen noch im Frühjahr folgen. Die Zielgruppe für die Jochen-Schweizer-Produkte sind laut Edeka vor allem Menschen mit einem aktiven Lebensstil, "die sich modern, genussvoll und gleichzeitig gesund ernähren möchten".Erreichen will Edeka diese Menschen mit einem Kommunikationspaket, das Maßnahmen vom TV-Spot (Animationen: Deli Creative Collective) über Anzeigen bis hin zu Storys auf Instagram und Co enthält. Die Kreation für die Einführungskampagne "Schmeck was möglich ist" liegt bei Edekas früherer Leadagentur Grabarz & Partner, die in ihrem Pitch den Begriff "Inspirational Food" prägte.Im Interview mit HORIZONT verrät Schweizer wie ein norwegischer Aronia-Strauch den Zündfunken für das neue Geschäftsfeld lieferte und warum Edeka für ihn der Wunschpartner war. #PAYWALLDas ist kein radikaler Wechsel, sondern nur eine Erweiterung meines unternehmerischen Fokus. Ja, wir organisieren große Firmenveranstaltungen und vermarkten Erlebnisgutscheine. Aber wir haben noch viele andere Unternehmensbereiche: von einem Software-Entwicklungshaus bis hin zur Vermarktung von Erlebnis-Kurzreisen und unserer Social-Media-Plattform Spontacts. Die Klammer aller dieser Aktivitäten ist unsere Marke. Und einer der Kernwerte der M