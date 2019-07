© E3 Twitch sieht sich endgültig in Deutschland angekommen - und gibt jetzt in der Vermarktung Gas

Als Twitch im Mai 2017 in Deutschland mit Büros in Berlin und Hamburg an den Start ging, kannten das Unternehmen in erster Linie E-Sports- und Videospiele-Fans sowie Menschen, die in der Gaming-Branche arbeiten. Zwei Jahre später ist die Live-Entertainment-Plattform deutlich weiter. Neben der stetig wachsenden Reichweite gibt Twitch insbesondere in Europa auch in der Vermarktung Gas – und lockt die Werbungtreibenden mit Influencern sowie innovativen Bewegtbild-Formaten.