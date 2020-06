Nicolò Balini hat Glück gehabt. Der italienische Reiseblogger bereiste gerade die Inselgruppe Spitzbergen nördlich von Norwegen, als sein Heimatland zum Schutz vor der Ausbreitung des Virus dichtmachte. Der 28-Jährige schaffte es gerade so nach Hause. Und dort blieb er anschließend auch: "Io sto a casa" – "Ich bleibe zu Hause", so Balinis Botschaft an seine Follower