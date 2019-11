Was Kylie Jenners Coty-Deal über die Zukunft der Beauty-Branche sagt

© Imago / Billy Bennight Kylie Jenner bei einem Netflix-Event

Stolze 600 Millionen US-Dollar für eine Mehrheitsbeteilung an einer gerade mal fünf Jahre alten Marke. Was sich wie ein Märchen aus dem Reality-TV liest, ist in Wirklichkeit ein Meilenstein für die neuen Realitäten im Marketing. Der Beauty-Konzern Coty, selbst über Erlebnis-Marketing und Promi-Kooperationen groß geworden, muss sich dem Social-Media-Know-how des 22-jährigen TV-Sternchens Kylie Jenner geschlagen geben. Doch ob diese neue Partnerschaft auch ein Happy End erleben wird, ist noch lange nicht sicher.