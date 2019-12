© Screenshot Instagram Influencerin Leni legte im November den erfolgreichsten Werbepost in ihrer Kategorie hin

In der Auswertung der erfolgreichsten Werbeposts von Media-Part gibt es einen Wechsel an der Spitze: Nachdem die Influencerin Lisa-Marie Schiffner monatelang das Ranking dominierte, findet sie sich im November kein einziges Mal in den Top-Werbepostings wieder. Die Flop-Werbeposts landen hingegen wieder alte Bekannte.