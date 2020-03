© Screenshot Instagram Der Instagram-Star Inscopenico setzte in seiner Größen-Kategorie den erfolgreichsten Werbepost im Februar ab

In der Auswertung der erfolgreichsten Werbeposts von Media-Part gibt es einen Wechsel an der Spitze: Der Instagram-Star Inscopenico thront zum ersten Mal an der Spitze des Rankings, das exklusiv für HORIZONT Online erstellt wird. Die Flop-Werbeposts landen hingegen wieder alte Bekannte.