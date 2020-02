Dabei kommt die hauseigene Technologie Media Impact Value (MIV) zum Einsatz. Der Algorithmus misst zum einen, wie viele Paid-, Earned- und Owned-Beiträge eine Marke im Rahmen einer Kampagne generiert hat und ermittelt deren Gegenwert. Dabei werden neben der reinen Reichweite auch die Qualität des Contents sowie die Relevanz der Plattformen berücksichtigt, auf der ein Beitrag erschienen ist.



Launchmetrics hat analysiert, wie die Kampagne von About You und Nike mit Stefanie Giesinger bis zum 16. Februar funktioniert hat. Da die Kampagne insgesamt noch rund eine Woche länger lief, handelt es sich bei den Zahlen um eine Zwischenbilanz. Die ist aber bereits durchaus aufschlussreich.