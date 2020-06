Antoni tritt in eine neue Phase der Unternehmenstätigkeit ein: Nachdem die Berliner Agentur-Holding in den vergangenen Jahren Spezial-Dienstleister für Unternehmen wie Mercedes-Benz, Katjes, Vodafone und Bett1 aufgebaut hat, betätigt sich Antoni nun erstmals als Investor . Das Unternehmen beteiligt sich mit einem mittleren sechsstelligen Betrag an dem Start-up ID League. Das Berliner Unternehmen verfolgt ehrgeizige Pläne mit Sportdaten.