Santiago Campillo-Lundbeck, © Horizont Ai Weiwei auf der Premiere von "Safety Jackets Zipped the Other Way"

Er ist der erste moderne Künstler, der für einen Baumarkt mit Kunst Werbung macht. Im HORIZONT+ Interview erzählt Ai Weiwei, wie er über das Hornbach-Projekt das besondere deutsche Verhältnis zur Sicherheit thematisiert. Denn Ai legt Wert darauf, dass er von Hornbach nicht als Werbebotschafter für eine Kampagne verpflichtet wurde, sondern über die Zusammenarbeit der modernen Kunst auch außerhalb der klassischen Kunstszene ein Publikum verschaffen will. Für Fans, die „Safety Jackets Zipped the Other Way“ nachbauen wollen, hat er aber auch eine schlechte Nachricht.