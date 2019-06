© DMK Group Bei der Kundenansprache geht die DMK neue Wege. So nutzt sie etwa das Hurricane Festival als Promotion Plattform für MIlram Kalder Kaffee

2017 hat sich die DMK Group auf einen Weg gemacht. Die größte deutsche Molkereigenossenschaft will zu einem Unternehmen werden, dass sich stark an den Konsumenten ausrichtet. Dafür zündet die Firma jetzt mit der Vision 2030 die nächste Stufe in ihrer Transformation.