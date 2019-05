© Lilium Lufttaxis wie die von Lilium krempeln den Mobilitätsmarkt um

Jahrelang lebte die Autobranche gut vom Verkauf ihrer Modelle. Doch seit gut vier Jahren durchleben die Hersteller eine Transformation, von der noch nicht klar ist, an welchem Punkt sie enden wird. Viele Unternehmen arbeiten an neuen Geschäftsmodellen, neuen Services und mehr Kundennähe. Der Weg zum Mobilitätsdienstleister beschränkt sich längst nicht mehr nur auf die Straße wie die nächste Folge in der Transformationsserie von HORIZONT zeigt.