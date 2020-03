© imago images / tagesspiegel Ex-Rennfahrer Nico Rosberg veranstaltet in diesem Jahr zum zweiten Mal das Greentech Festival

Von der Rennstrecke auf die Bühne: Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg will mit dem Greentech Festival in Berlin "eine internationale Plattform für umweltfreundliche Technologien" etablieren, wie er im neuen Lovebrands-Podcast von HORIZONT sagt. Im Gespräch erklärt Rosberg auch, warum er nicht glaubt, dass die Formel 1 in Zeiten von Fridays For Future und Co ein Akzeptanzproblem bekommen wird.