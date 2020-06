Der Trend aus den vergangenen Monaten setzt sich fort. Die Markenwerte leiden nach wie vor unter den Auswirkungen von Covid-19. Und das hat weniger mit den Marken und den Markenwerten zu tun, sondern mit den Entwicklungen an den Finanzmärkten. Deshalb konzentriert sich der Brand Ticker, den Adwired in der Schweiz und Spirit for Brands monatlich für HORIZIONT erheben, auch in der Mai-Analyse auf Aspekte wie Loyalität, Vertrauen oder Verantwortung. Diese spielen beim Net Promoter Score eine gewichtige Rolle.