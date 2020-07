© VW Volkswagen legt im Juni beim NPS überraschend stark zu

Die Corona-Krise verändert das Marketing und den monatlichen HORIZONT Brand Ticker. Statt die Entwicklung der Markenwerte auf Monatsbasis zu analysieren, beschäftigt sich das Tool in seiner aktuellen Ausgabe erneut mit dem Net Promoter Score - mit überraschenden Ergebnissen. Welche das sind, erfahren Sie in der exklusiven Auswertung von Adwired und Spirit for Brands.