© Sixt Sixt bewirbt mit dem neuen Motiv um den britischen Premierminister Boris Johnson den Audi e-Tron

Im August hat der HORIZONT Brand Ticker wieder mal ein paar Überraschungen parat. So zählen Vonovia, der Maschinenbauer GEA und Puma zu den Gewinnern im vergangenen Monat. Anders sieht das bei Sixt aus. Hier melden die Spezialisten von Adwired mit Sitz in Zürich und Spirit for Brands in Köln ein Minus. Warum? Die Analyse verrät es.