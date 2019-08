© DHL Die DHL legt im Juli beim Markenwert zu

Keine Marke ist im Juli in puncto Markenwert so stark gewachsen wie die DHL. Um satte 42 Prozent auf rund 8,8 Milliarden Euro hat der Logistikriese im vergangenen Monat zugelegt. Ähnlich stark unterwegs ist der Hidden Champion Sartorius mit einem Plus von 29 Prozent und 2,3 Milliarden Euro in den Büchern. Hugo Boss dagegen ist der große Verlierer beim HORIZONT Brand Ticker im Juli. Die Marke verliert im vergangenen Monat 18 Prozent und steht nun bei 1,9 Milliarden Euro.